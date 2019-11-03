هنية: الفصائل في غزة وافقت على إجراء انتخابات تشريعية تتلوها رئاسية

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الأحد، موافقة الحركة على إجراء انتخابات فلسطينية تشريعية تتلوها رئاسية.

وقال هنية -عقب اجتماع قيادة الحركة وممثلي فصائل أخرى مع وفد لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في غزة- إنه تم التأكيد على انتخابات شاملة تبدأ بالمجلس التشريعي ثم الرئاسة وثم منظمة التحرير.

وأضاف أن الانتخابات "استحقاق وطني داخل فلسطين وفي الشتات وقد حصل حراك عزز الإيجابية الحاصلة بهذا الملف، وهناك إجماع على إجراء الانتخابات وفق الصيغة التي تم الاتفاق عليها".

وذكر هنية، أن وفد لجنة الانتخابات المركزية نقل إلى الفصائل الفلسطينية في غزة موافقة الرئيس محمود عباس على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية "بما يشكل القاعدة الجامعة للموقف المشترك الذي سنعمل عليه".

وتابع: "ناقشنا واستحضرنا الكثير من الخطوط العامة والتفاصيل التي عرضتها الفصائل من أجل تأمين عملية انتخابية ناجحة لتنطلق الانتخابات في ظل مناخ مريح".

وأضاف: "هناك تأكيد على ضرورة إجراء لقاء وطني جامع لبحث كل التفاصيل التي ستعطي الفرصة لنقترب من الخطوات الفعلية لإجراء الانتخابات إلى جانب بعض الخطوط السياسية والوطنية العامة".

من جهته، أكد رئيس حماس في غزة يحيى السنوار ثابت الحركة على الموقف الإيجابي من إجراء الانتخابات "كونها فرصة للخروج من المأزق الحالي الذي تمر به القضية الفلسطينية، ولتحقيق الوحدة والشراكة".

وأكد السنوار على الحاجة إلى عقد لقاء وطني شامل يبحث خصوصا في آليات إجراء الانتخابات في شرق القدس، مشددا: "لن نسمح للاحتلال أن يعطل هذا المسار الكبير لأن البقاء في هذا المأزق يخدمه".

بدوره وصف رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر لقائه مع الفصائل بأنه "متميز"، قائلا: "نحن سائرون جميعًا نحو الانتخابات ولا توجد مشاكل إلّا وسنقوم بتذليلها بتوافق الجميع".

وأضاف ناصر أن "أهم مشكلة أمام الانتخابات هي مشكلة القدس، وسنعمل سويًا، فتح وحماس والجميع، على الوحدة وتذليل الصعاب حتى نقوم بالانتخابات في القدس".

وأجرى وفد من لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية جولة مباحثات ثانية خلال أسبوع مع ممثلي الفصائل في القطاع بشأن إجراء انتخابات تشريعية.

وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في يناير عام 2006 وأسفرت في حينه عن فوز حماس بالأغلبية البرلمانية، فيما كان سبق ذلك بعام آخر انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس محمود عباس.