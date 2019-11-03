البحرين وفرنسا تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

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بحث ولي العهد البحريني نائب رئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الأحد، مع السفير الفرنسي بالبحرين جيروم كوشارد، سبل تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد آل خليفة - خلال استقباله لكوشارد بقصر الرفاع بالمنامة - أن تنامى العلاقات الثنائية بين البحرين وفرنسا أسهم في فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك بما يعود بالنماء والازدهار على البلدين.

وأشاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، بمستويات التنسيق الثنائي التي وصلت إليها العلاقات المشتركة بين البلدين، والتي أسهمت في تعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات.