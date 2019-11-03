 مقتل مسعف في سوريا جراء قصف قوات متحالفة مع تركيا - بوابة الشروق
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مقتل مسعف في سوريا جراء قصف قوات متحالفة مع تركيا

د ب أ
نشر فى : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 9:49 م | آخر تحديث : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 9:49 م

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قصف متمردين سوريين موالين لتركيا أصاب طاقما طبيا تابعا لمنظمة مساعدات دولية في شمال شرق سوريا ، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.

ووقع الهجوم على طاقم منظمة" فري بورما رينجرز" في بلدة تل تمر ، وفقا للمرصد ومقره بريطانيا.

وقال مصطفى بالي ، المتحدث باسم قوات سورية الديمقراطية(قسد) التي يقودها الأكراد ، إن مسعفا من المنظمة البورمية قُتل بعد أن قصف الجيش التركي إحدى مركبات المنظمة في تل تمر.

وشنت تركيا والمتمردون السوريون المتحالفون معها هجومًا عسكريًا في شمال شرق سورية في التاسع من الشهر الماضي ضد قوات سوريا الديمقراطية، التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردي .

ومنظمة فري بورما رينجرز للخدمات الإنسانية هدفها تحرير المضطهدين في ميانمار وسوريا والعراق وكردستان.


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