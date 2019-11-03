قنصل فرنسا بالإسكندرية: الاهتمام بالتعليم الفني ثقافة جديدة بمصر

مدير المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية: إقامة مشروع تأهيلى لطلاب التعليم بالإسكندرية بتكلفة 250 ألف يورو





قالت قنصل فرنسا بالإسكندرية، جينيا ايريرا، اليوم الأحد، في لقاء بعنوان "بذور الأمل" بمقر القنصلية الفرنسية بالإسكندرية، لمناقشة أهمية التعليم الفني، بالتعاون مع الغرفة الفرنسية بالإسكندرية، إنه يجب الإهتمام بمجال التعليم الفني، وتخريج أجيال جديدة لسوق العمل، متابعة إلى أن الحانب العملي والتدريب والتأهيل للطلاب أهم من الجانب النظري.

وأشارت أن الاهتمام بالتعليم الفني ثقافة جديدة بمصر، مشيرة إلى أهمية المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية في القيام بعملية التأهيل والتدريب، مشيرة أن اختيار الطلاب طبقا لإختبار ومقابلة شخصية و تقدير مستوى الذكاء.

وأكد أمين بدر، رئيس الغرفة الصناعية والتجارية الفرنسية بالإسكندرية، على أهمية التعليم الفني وأن هناك حاجة ملحة لزيادة عدد الفنيين في المجالات المختلفة خاصة مجال الطاقة، لافتا إلى أن الطلاب الخريجين من المشروع سيكون مشاركتهم في سوق العمل مختلف عن باقي الطلاب لما اكتسبوه من خبرة.

وقالت مدير المعهد الأوربي للتعاون والتنمية أودي كوجيك، إنه تم إقامة مشروع تأهيلي لطلاب التعليم الفنى بمدرستي الوديان الصناعية بنات والرأس السوداء بتكلفة 250 ألف يورو، متابعة أنه سيتم تخريج أول دفعة 2020 وعددها 135 فتاة و55 شابا، مع وفير فرصد عمل لهم، لافتة إلى أن تلك المشروع تم تنفيذه في لبنان.