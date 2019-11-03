سفينة تجارية إيطالية تنقل 151 مهاجرا إلى جزيرة صقلية

أرست سفينة تجارية إيطالية، اليوم الأحد، بأحد موانئ صقلية وعلى متنها 151 مهاجرا أنقذتهم من البحر المتوسط قبالة ليبيا أمس السبت.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية، أن سفينة (آسو ترنتا) رست بميناء (بوتسالو) فيما لم يعرف على الفور إذا ما كان سيتم السماح للمهاجرين بالمكوث في إيطاليا أم سيتم توزيعهم بين دول الاتحاد الأوروبي.

وكانت سفينة تابعة لمنظمة خيرية ألمانية رست - في وقت سابق - بمدينة (تارانتو) الإيطالية، وعلى متنها 88 مهاجرا، ووفق ما تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي فسيتم توزيع 67 منهم على 4 دول فيما سيمكث البقية في إيطاليا.