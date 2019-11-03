 سفينة تجارية إيطالية تنقل 151 مهاجرا إلى جزيرة صقلية - بوابة الشروق
الأحد 3 نوفمبر 2019 6:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟


النتـائـج تصويت

سفينة تجارية إيطالية تنقل 151 مهاجرا إلى جزيرة صقلية

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 6:19 م | آخر تحديث : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 6:19 م

أرست سفينة تجارية إيطالية، اليوم الأحد، بأحد موانئ صقلية وعلى متنها 151 مهاجرا أنقذتهم من البحر المتوسط قبالة ليبيا أمس السبت.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية، أن سفينة (آسو ترنتا) رست بميناء (بوتسالو) فيما لم يعرف على الفور إذا ما كان سيتم السماح للمهاجرين بالمكوث في إيطاليا أم سيتم توزيعهم بين دول الاتحاد الأوروبي.

وكانت سفينة تابعة لمنظمة خيرية ألمانية رست - في وقت سابق - بمدينة (تارانتو) الإيطالية، وعلى متنها 88 مهاجرا، ووفق ما تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي فسيتم توزيع 67 منهم على 4 دول فيما سيمكث البقية في إيطاليا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك