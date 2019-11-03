أوسرام الألمانية ترجئ تحديث استراتيجيتها بسبب محاولة استحواذ عليها

تعتزم أوسرام للأنارة، إيه جي تأجيل طرح استراتيجية منقحة للشركة الألمانية كان مقررا لها وقت لاحق من الشهر الجاري بسبب صراعات تتعلق بمحاولة استحواذ بقيمة 4مليار يورو (5ر4مليار دولار) على الشركة من جانب شركة أيه إم إس ايه جي النمساوية المنافسة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن صحيفة هاندلسبلات قولها إن نقابة العمال الألمانية( أي جي ميتال) ترغب أن تمضي الشركة قدما في عملية التطوير الاستراتيجي بصرف النظر عن تغيير الملكية، كما أن الشركة قد تخفض الوظائف بعدد مكون من ثلاثة أرقام.

ورفضت شركة اوسرام الإدلاء بتعليق على ذلك.

وعرضت شركة أيه إم إس 41يورو لسهم شركة اوسرام ومقرها ميونخ.

وبلغ سعر السهم عند إغلاق جلسة التداول امس الجمعة 10ر41يورو في بورصة فرانكفورت.