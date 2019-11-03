سلطات كوريا الجنوبية تنتشل مروحية سقطت بالقرب من جزر متنازع عليها مع اليابان

نجحت السلطات الكورية الجنوبية اليوم الأحد في انتشال مروحية منكوبة كان على متنها 7 أشخاص سقطت بالقرب من جزر "دوكدو" بأقصى شرق كوريا الجنوبية والمتنازع عليها مع اليابان يوم 31 أكتوبر الماضي.

وجاء انتشال المروحية التابعة لوكالة الإطفاء - حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - بعد مرور حوالي 62 ساعة من سقوطها في البحر بالقرب من جزر دوكدو.. ولكن سبق أن أوضحت السلطات أمس السبت أنها وجدت 3 جثث وتم العثور على جثة واحدة داخل الطائرة، وجثتين أخريين في البحر بالقرب من جسم الطائرة، غير أن السلطات لم تجد الجثة الأخيرة على الرغم من انتشال الطائرة.

وتحطمت المروحية التابعة لوكالة الإطفاء ليلة الخميس بعد حوالي دقيقتين أو ثلاث دقائق من إقلاعها من جزر دوكدو وعلى متنها سبعة أشخاص، بمن فيهم شخص مصاب من قارب صيد.