محافظ الغربية يتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية سندبسط بزفتى

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أصدر اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، توجيهاته المشددة للمدير التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية باستئناف العمل في مشروع الصرف الصحي بقرية سندبسط المتوقف منذ ٥ سنوات.

ووجه المحافظ خلال جولة اليوم الأحد بمركز زفتى، باستئناف المشروع بالتوازي مع إنهاء إجراءات قرار نزع الملكية والمنفعة العامة؛ وذلك للانتهاء من أعمال إنشاء محطة الرفع وتشغيل خدمة الصرف الصحي بالقرية.

والجدير بالذكر أن تكلفة مشروع الصرف الصحي بقرية سندبسط تبلغ ٢٥ مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ شبكات الانحدار وخط الطرد ٩٥% والأعمال الميدنية لمحطة الطرد بنسبة ٦٠% وتوريد ٥٠ % من المهمات الميكانيكية.

وفى السياق ذاته أكد محافظ الغربية على متابعته المستمرة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لإزالة أية معوقات تواجهها للانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة؛ ما يعود بالنفع على المواطنين.