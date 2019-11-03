وزير خارجية البحرين يشيد بعلاقات التعاون مع سنغافورة

أشاد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة بعلاقات التعاون بين بلاده وسنغافورة، وما تتسم به من تميز وحرص مشترك في شتى المجالات خاصة في مجال تدريب الدبلوماسيين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير خارجية البحريني مع نظيره السنغافوري الدكتور فيفيان بالاكريشنان، اليوم الأحد، على هامش أعمال القمة الـ35 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقدة في (بانكوك) وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وأكد آل خليفة أهمية استمرار التشاور والتنسيق حول سبل تعزيز العلاقات والمضي بها إلى آفاق ارحب بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين.

من جانبه، أكد وزير خارجية سنغافورة اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية المتميزة مع البحرين، منوهًا بدور المملكة في ترسيخ الأمن والسلم في المنطقة.