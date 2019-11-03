مودي: الهند تسعى لتخفيف القواعد الضريبية بصورة أكبر لتعزيز الاستثمار

قال رئيس وزراء الهندي ناريندرا مودي إن الهند ملتزمة بتحسين نظام الضرائب بصورة أكبر، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه ثالث أكبر اقتصاد في آسيا لجذب مزيد من الاستثمارات لتعزيز النمو.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مودي القول خلال الاحتفال باليوبيل الذهبي لشركة اديتيا بيرلا الهندية متعددة الجنسيات في تايلاند اليوم الأحد ، إن الحكومة خفضت الضرائب على الشركات وطبقت ضريبة جديدة على البضائع والخدمات من أجل تعزيز الاقتصاد.

وقالت بلومبرج إن جذب استثمارات جديدة هو الاساس لإيجاد وظائف وتعزيز النمو الاقتصادي الهندي، الذي تباطأ لأدنى مستوى منذ ستة أعوام خلال الربع الذي انتهى في يونيو ليسجل 5%.

وتدرس الهند خفض الضرائب بالنسبة للأفراد في إطار سعيها لتعزيز طلب المستهلكين.

ويسعى مودي لجعل الهند اقتصادا بقيمة 5 تريليون دولار بحلول 2025.

وقال مودي: "من أجل الاستثمار وأداء الأعمال بصورة سلسلة، تعالوا إلى الهند"، مضيفا أن البلاد ترحب بالمستثمرين الحريصين على الابتكار ويريدون بدء أعمال جديدة.