أمير الكويت ورئيسة سنغافورة يعقدان جلسة مباحثات رسمية

عقد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ورئيسة سنغافورة حليمة يعقوب، جلسة مباحثات رسمية بقصر بيان ظهر اليوم الأحد، وذلك بحضور ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، بالإضافة إلى وزير البيئة السنغافوري وعدد من كبار المسؤولين في حكومة سنغافورة.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، في بيان، إن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.

وأضاف أن الجانبين بحثا أيضا، أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا الى أن المباحثات سادها جو ودي، عكس روح التفاهم والصداقة التي تتميز بها العلاقات الطيبة بين البلدين، في خطوة تجسد رغبة الجانبين في تعزيز التعاون القائم بينهما في جميع المجالات.

وفي السياق ذاته، التقت رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب كلا من رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح؛ وذلك بمقر إقامتها بقصر بيان؛ حيث بحثت مع كل منهما على حده، سبل تفعيل أوجه التعاون المشترك بين البلدين.