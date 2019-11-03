الكدمات تغطي وجهه والحديث متقطع لا يدري ماذا يقول، وملابسه ممزقة ويظهر عليه النحافة، إنه طفل سوري ملأت صورته والفيديو الذي التقطت له موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتصدر هاشتاج خاص عنه لإنقاذه مما هو فيه.

وغرد آلاف النشطاء على منصة تويتر حول هاشتاج "طفل سوري مُعنف" عن طفل سوري لا يزال في السنة السابعة من عمره، لكنه يواجه عنفًا أسريًا بسبب والده، والطفل مقيم في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان الواقعة في المملكة العربية السعودية.

وقال الطفل في الفيديو المتداول إنه يتعرض للضرب والعنف من والده لكي يعمل ويجلب له المال وهو جالس في المنزل، ويستغل الرجل ابنه وزوجته في العمل والتسول من السيارات المارة في الشوارع.

وتحركت الجهات المختصة في المملكة للتصدي لهذا العنف الواقع على الطفل حيث نشرت وكالة الأنباء السعودية خبرًا مفاده أن النيابة العامة وجهت بتحريك الدعوى الجزائية العامة بحق الأب الذي قام بتعنيف طفله، وظهر بمقطع فيديو مصور بدت عليه آثار تعنيف أسري وتعرض للضرب الجسدي من قبل والده.

وسيتم تحريك الدعوى الجزائية العامة استنادًا للمادة "17" من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقًا للمواد "24 / 27 / 28" من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع وانطوائه على ما يوجب مباشرة الاختصاص، واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجاني، والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

وانطلقت التعليقات المختلفة حول الواقعة متعاطفة مع الحدث، وقال أحد المغردون –يحمل حسابه اسم سالم الخالدي-: "والله منظر الأولاد والبنات الصغار عند كل إشارات أبوعريش يقطع القلب نريد مبادرة من الشرطة والخدمة الاجتماعية والأوقاف والبلديات لاحتواء هؤلاء الأطفال في مبادرات نوعية".