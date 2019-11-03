أنتيتوكومبو يقود باكس لتجاوز رابتورز حامل اللقب في دوري كرة السلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أحرز يانيس أنتيتوكومبو 36 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة ومرر ثماني كرات حاسمة ليقود ميلووكي باكس للفوز 115-105 على تورونتو رابتورز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليل السبت.

وحاول رابتورز تعويض تأخره بفارق 26 نقطة لكنه لم ينجح في تقليص الفارق إلا لأربع نقاط في الربع الأخير.

وكانت هذه أول مواجهة بين الفريقين منذ تغلب رابتورز على باكس في نهائي القسم الشرقي الموسم الماضي في طريقه لإحراز اللقب.

وأضاف إيريك بليدسو 14 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة مع باكس، بينما سجل كل من كريس ميدلتون وبروك لوبيز 11 نقطة.

وتصدر كايل لوري لاعبي تورونتو وأحرز 36 نقطة وأضاف باسكال سياكام 16 نقطة قبل أن يغادر الملعب بسبب تراكم الأخطاء الشخصية مع تبقي دقيقة واحدة و41 ثانية على نهاية الربع الأخير.

وأضاف فريد فانفليت 12 نقطة وسيرج إيباكا 11 نقطة ومارك جاسول عشر نقاط كما استحوذ على عشر كرات مرتدة.