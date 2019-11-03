سفينة الإغاثة الألمانية «آلان كردي» ترسو في إيطاليا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصلت سفينة الإغاثة الألمانية "آلان كردي" وعلى متنها 88 مهاجرا إلى مدينة تارانتو بجنوب إيطاليا.

وعرضت صور تم بثها على التلفاز كيفية رسو السفينة في الميناء.

وكانت وزارة الداخلية الإيطالية أصدرت تصريحا للسفينة التابعة لمنظمة "سي أي" الألمانية بأن ترسو في المدينة الإيطالية.

يُذكر أن طاقم السفينة أبحر بالفعل إلى المياه الإقليمية الإيطالية بعد نحو أسبوع من الانتظار في عرض البحر المتوسط قبل أن يتم إصدار تصريح بذلك، وبررت منظمة "سي أي" ذلك بالأحوال الجوية السيئة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" استنادا إلى وزارة الداخلية الإيطالية أن ألمانيا وإيطاليا يعتزمون استقبال 60 مهاجرا من على متن سفينة "آلان كردي"، وتعتزم البرتغال استقبال 5 مهاجرين وأيرلندا استقبال مهاجرين اثنين.

وكان عمدة مدينة تارانتو، رينالدو ميلوتشي، صرح بأن المدينة استعدت لوصول السفينة وأنها ستقدم المساعدة للأشخاص على متنها خلال الفترة القصيرة لإقامتهم.