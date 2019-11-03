ماريان خوري تشكر مهرجان القاهرة لاختيار «احكيلي» في المسابقة الدولية

شكرت المخرجة ماريان خوري، إدارة مهرجان القاهرة على اختيار فيلمها الوثائقي «احكيلي»؛ للمشاركة في المسابقة الدولية للدورة الـ41، والتي تقام في الفترة من يوم 20 وتستمر حتى 29 من شهر نوفمبر الحالي.

وكتبت ماريان عبر صفحتها الشخصية على موقع «فيسبوك»: «ما بعد السعادة..! شكرا محمد حفظي وإدارة مهرجان القاهرة، لاختيار فيلمي "احكيلي" في المسابقة الرسمية الدولية لمهرجان القاهرة هذا العام».

يشار إلى أنه تم اختيار الفيلم الوثائقي «احكيلي»، بعد غياب الأفلام الوثائقية لسنوات عن المسابقة، ويصور الفيلم أربع نساء من أربعة أجيال مختلفة في عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين.