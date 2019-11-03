«تي إس إم سي» التايوانية لأشباه الموصلات تتوقع نموا كبيرا في 2020

أعرب مارك ليو، رئيس مجلس إدارة شركة "تي إس إم سي" التايوانية، أكبر منتج لأشباه الموصلات في العالم، أمس السبت، عن توقعاته بأن الشركة ستحقق "نموا كبيرا" في عام 2020.

ويستند ليو في ذلك إلى توقعات من أكبر عملاء "تي إس إم سي"، شركة "آبل" الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا المصنعة للإلكترونيات وبرامج الحاسوب، بوجود طلب قوي على أجهزة "آيفون" التي تدعم تقنية الجيل الخامس العام المقبل.

وقال ليو أمام فعالية نظمتها الشركة اليوم إن مبيعات "تي إس إم سي" لعام 2019 ستحقق ارتفاعا طفيفا.

وتتوقع "آبل" أن تعاود مبيعات أجهزة "آيفون" تحقيق نمو خلال عام 2020، حيث سيعزز تزويد الأجهزة بخدمات الجيل الخامس الطلب عليها، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج" نقلا عن مصدر مطلع على خطط الإنتاج لدى الشركة الأمريكية.

كما تقوم "تي إس إم سي" التايوانية بتزويد عدد من موردي المنتجات الدفاعية في الولايات المتحدة، مثل "زيلينكس"، بالرقائق الإلكترونية، بالإضافة إلى شركات تكنولوجيا في الصين ، وبينها "هواوي".

وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يشجعون الشركات في الولايات المتحدة على إنتاج الرقائق الإلكترونية لخفض الاعتماد على الشركات الخارجية.

وقال ليو أمام منتدى تكنولوجي أمس الأول الخميس إن إنتاج الرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة لن يكون الحل في ما يتعلق بالصناعات العسكرية.

وأوضح: "قال عملاؤنا للبنتاجون إنه حال تصنيع الرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة، فلن تتمتع هذه المنتجات بميزة تنافسية.. وإذا لم يكن المنتج تنافسيا، فسوف يفرض المزيد من التهديدات على الأمن القومي."