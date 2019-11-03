الجمباز يشكر وزارة الرياضة فى ختام بطولة الفراعنة الدولية

وجه إيهاب أمين رئيس اتحاد للجمباز الشكر إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه المادي والمعني المتواصل للاتحاد.

وجاء هذا على هامش ختام بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الأيروبيك على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة الغردقة.

وأضاف رئيس الاتحاد أن البطولة قد حققت النجاح المتوقع منها وذلك ظهر جليا في أعداد المشاركين بالإضافة إلى المنافسات الجادة بين اللاعبين.

وتقدم أمين، بالشكر إلى أسرة الجمباز واللاعبين وأسرهم على المجهودات المبذولة في سبيل رفع أسم مصر عاليًا في جميع المحافل الدولية المختلفة.

ومن جانبه نقل عبد الأول محمد معاون السيد وزير الشباب والرياضة ونائبا عن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تحيات الوزير، ورحب بالمشاركين في البطولة، كما هنآ اتحاد الجمباز على نجاح بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الأيروبيك.

واختتمت اليوم الأحد فاعليات بطولة الفراعنة الدولية لجمباز الأيروبيك في نسختها الأولى، والتي أقيمت على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 1 حتى 3 نوفمبر الجاري، بمشاركة ثماني دول هي التشيك، إيطاليا، إذربيجان ، سلوفاكيا، رومانيا، الجزائر، نيجيريا ومصر، وعددهم 179 لاعب ولاعبة والتي أقيمت تحت إشراف الاتحاد الدولي للجمباز ممثلا في حضور كرستينا ماريا ممثل الاتحاد الدولي ورئيسة اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي للجمباز ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط للجمباز.