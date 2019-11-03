 السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا عسكريا في مالي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا عسكريا في مالي

أ ش أ
نشر فى : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 10:42 ص | آخر تحديث : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 10:42 ص

أدانت المملكة العربية السعودية -اليوم الأحد- الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعًا عسكريًا في إنديليمان بشمال مالي، وما أسفر عنه من سقوط قتلى وجرحى.

وقدمت المملكة - حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية - العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيقة، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل، مجددا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع مالي ضد الإرهاب والتطرف.

وكان 54 شخصا من بينهم 53 جنديا قد قتلوا في هجوم إرهابي استهدف، الجمعة الماضية، موقعا عسكريا في منطقة إنديليمان شمالي مالي.


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