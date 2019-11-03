الانتخابات المبكرة في بريطانيا تربك عملية اختيار محافظ للبنك المركزي

تسببت الانتخابات المبكرة التي تقرر إجراؤها في المملكة المتحدة الشهر المقبل، في إرباك عملية بحث وزارة الخزانة عن محافظ جديد للبنك المركزي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، أنه في حين تم تأجيل تعيين مسؤول جديد ليخلف مارك كارني رئيسا للبنك المركزي رسميا، شهد الأسبوع الماضي سيلا من التكهنات حول من سيحصل على المنصب.

وقوبلت عدة تقارير حول المرشحين الأوفر حظا بالنسبة للحكومة، يوم الجمعة الماضي، بأنباء مفادها أنه ليس هناك مرشح أوفر حظا حتى الآن.

وكان من المقرر أن يعلن وزير الخزانة ساجد جاويد، عن محافظ البنك المركزي الجديد في خريف هذا العام.

ولكن الآن، لن يتم ذلك قبل الانتخابات المبكرة المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

ووافق البرلمان البريطاني بأغلبية كبيرة، يوم الثلاثاء الماضي، على إجراء انتخابات عامة مبكرة.

وكانت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قد وافقت على منح بريطانيا تأجيلا مرنا لمدة ثلاثة أشهر على مغادرتها من الاتحاد حتى 31 يناير القادم، ما أتاح الوقت لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للدعوة لانتخابات مبكرة.

وقال جونسون إن هناك حاجة لبرلمان جديد لتأمين "تفويض جديد لتلبية رغبة المواطنين وإتمام البريكست".