انطلاق فعاليات الملتقى العلمي الأول للتقنيات المعمارية بجامعة المنصورة

انطلقت فعاليات الملتقى العلمي الأول، اليوم /الأحد/ للتقنيات المعمارية والعمرانية لإقليم دلتا مصر، والذي تنظمه وحدة (الأيسولاب) بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة المنصورة بالتعاون مع جامعة (برلين) التقنية وجامعة (هامبورج) وبتمويل من منح الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD.

وذكر بيان صادر عن الجامعة، أنه من المقرر أن تستمر فعاليات الملتقى حتى غد /الإثنين/ بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة، بحضور الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة برلين التقنية بالجونة.

من جانبه، أشار الدكتور أشرف طارق حافظ إلى أن الهندسة والتصميم أساس النهضة، مما يدفع الجامعة لتنظيم الفعاليات العلمية التي تخدم هذا المجال بدعم المشروعات البحثية للطلاب والباحثين في مجال الهندسة المعمارية لوضع حلول لعدد من مشكلات إقليم الدلتا.

وأوضح أن الجامعة تتعاون مع عدد من الجامعات العالمية، مثل (برلين) التقنية و(هامبورج) ، من أجل تبادل الخبرات في مجال التقنيات المعمارية والعمرانية من خلال تنظيم محاضرات علمية وورش عمل تستهدف الارتقاء بالبحث العلمي ومهنة الهندسة.