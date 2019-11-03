منظمة الصحة العالمية: الحصبة تقتل أكثر من الإيبولا في الكونغو الديمقراطية

سعت منظمة الصحة العالمية إلى تهدئة مخاوف مواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن مرض الإيبولا ومستويات تفشيه في البلاد، مؤكدة أنه يشكل واحداً من بين تحديات أخرى يواجهها المجتمع الكونغولي، وجددت دعوتها للمجتمع الدولي بتقديم المساندة وإظهار روح العون والتضامن مع شعب أوغندا لمواجهة تلك التحديات.

ولفتت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية الدكتورة مارجريت هاريس - في تصريحات أدلت بها للصحفيين في جنيف - إلى أن مرض الحصبة في الكونغو الديمقراطية تسبب هذا العام في مقتل أعداد أكثر مما سببه وباء الإيبولا، الذي تفشى مجددا في أغسطس الماضي.

وتشير أرقام المنظمة إلى أن أكثر من 2000 شخص لقوا حتفهم في أوغندا بسبب مرض الحصبة في عام 2019، بينما حصد وباء إيبولا منذ تجدد تفشيه في أغسطس الماضي في منطقتي إيتوري ونورد كيفو في الكونغو الديمقراطية ما يقرب من 1705 أشخاص.

ولا يقتصر الأمر على تحديات أمراض الحصبة والملاريا ونقص الخدمات الأساسية فحسب، إذ تكشف تقارير وكالة التنسيق الإنساني التابعة للأمم المتحدة (OCHA)، أن هناك أكثر من 300 ألف شخص في منطقتي إيتوري ونورد كيفو في الجانب الشرقي من جمهورية الكنغو الديمقراطية والواقع على الحدود مع أوغندا ورواندا، اللتين شهدتا تفشيا لمرض الإيبولا، أرغموا على النزوح من ديارهم وقراهم بسبب أعمال العنف المرتبطة بجماعات مسلحة في هاتين المنطقتين.

وأعربت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية عن تفاؤلها بأن يؤدي القرار الصادر، في وقت سابق، بشأن إعلان حالة طوارئ وتصنيف حالة البلاد بأنها تتعرض لوباء صحي إلى تسليط الضوء على المشكلة التي تواجهها جمهورية الكونغو الديمقراطية وتأمين المساعدات لضمان مستقبل آمن ومستدام لمواطنيها.