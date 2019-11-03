استقبل الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، في مكتبه اليوم الأحد، أسرة الطالبة "إنجي" المقيدة بالفرقة الأولى بكلية التجارة جامعه طنطا، والتي ظهرت في الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر مشادة بين الطالبة ودكتور جامعي، وتم إحالتها للتحقيق بالكلية، وحضر اللقاء الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الحقوق (الذي ظهر في الفيديو).

وأبدت الطالبة وأسرتها الاعتذار والأسف لعميد كلية الحقوق على ما بدر منها في حق عميد الكلية أثناء المحاضرة.

وكانت الشؤون القانونية بكلية التجارة قد حققت في الواقعة، وأقرت الطالبة بشكل صريح بما بدر منها، وأعادت نفس العبارات التي رددتها لعميد الكلية أمام الطلاب في محضر التحقيق.

وكشف المركز الإعلامي لجامعة طنطا أن المحقق تأكيدًا لحيادية التحقيق ونزاهته استدعى شهود الواقعة من زملاء الطالبة، وأكدوا بأن الطالبة ارتكبت الواقعة، وأنها قالت للدكتور: "والله لهوريك" أكثر من مرة، وتحدثت مع والدها في التليفون المحمول، وطلبت من عميد الكلية الرد على التليفون وقالت له: "شوف أنا هوريك إزاي"، فما كان من العميد إلا إلقاء التليفون أرضًا أمام أعين الطلاب، وقامت الطالبة بالتقاط التليفون واستكمال المكالمة.

وأشار المركز الإعلامي في بيان له إلى أن والد الطالبة حضر للكلية وحاول عدة مرات الاعتذار لعميد كلية الحقوق، مبينًا أن والد الطالبة اصطحبها و2 من أقاربه إلى مكتب عميد كلية الحقوق واستقبلهم عميد الكلية، وأكد لهم أن الواقعة قيد التحقيق بكلية التجارة، وأنه طرف فيها، ولابد من الحفاظ على قدسية واحترام الحرم الجامعي.

وكانت جامعة طنطا قد أصدرت الجمعة بيانًا توضيحيًا بشأن الفيديو المتداول على صفحات موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، والذي يظهر فيه مشادة كلامية بين طالبة بالفرقة الأولى بكلية التجارة وعميد كلية الحقوق أثناء إلقاء محاضرة في القانون التجارى لطلاب كلية التجارة.

وأوضح بيان المركز الإعلامي أن الواقعة تعود إلى يوم الأربعاء الماضى بكلية التجارة، حيث فوجئ الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الحقوق أثناء إلقائه محاضرة فى مادة القانون التجاري بكلية التجارة بالجامعة بإحدى الطالبات بالتحدث تليفونيًا وقيام طالب آخر بتدخين سجائر، الأمر الذى دفع عميد كلية الحقوق إلى التأكد من شخصية الطالب، الذي رفض الإفصاح عن هويته والمجاهرة علنًا أمام الطلاب بالتدخين لأكثر من سيجارة، فقام عميد الكلية بإحضار أفراد الأمن الإداري بالكلية لاصطحابه خارج المدرج نظرًا لتعامل الطالب غير المسؤول، فقام الطالب بترديد عبارات وحركات مسيئة لشخص عميد الحقوق أمام مرأى ومسمع الطلاب الحاضرين أثناء خروجه.

أما الطالبة، فطلب العميد منها تحقيق الشخصية وغلق التليفون أثناء المحاضرة، لكنها رفضت الإفصاح عن هويتها واستمرت فى المحادثة، ومع تكرار تأكيد العميد لها فوجئ بالطالبة تردد عبارات غير لائقة، الأمر الذى استثار غضبه فألقى بهاتف الطالبة، فأعادت الطالبة تكرار نفس العبارات، فطلب منها أن يكون تهديدها خارج المدرج.

وعقب انتهاء المحاضرة تقدم عميد كلية الحقوق بمذكرة رسمية إلى عميد كلية التجارة ضد الطالب والطالبة لتجاوزهما غير اللائق أخلاقيًا وسلوكيًا.

وأكد عميد كلية التجارة أنه تم التحقيق مع الطالب والطالبة، وكذلك الاستماع لشهود العيان من الطلاب، وتم رفع تقرير مفصل بالواقعة وكافة ملابساتها لرئيس الجامعة لاتخاذ ما يلزم.

كان الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، قد أصدر توجيهاته فور علمه بالواقعة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة والتأكد من مدى صحتها، مشددًا على مواجهة كافة التصرفات الخارجة عن التقاليد والأعراف الجامعية .