 مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تحذر من المخاطر على الطرق البرية بالنسبة للاجئين - بوابة الشروق
الأحد 3 نوفمبر 2019 2:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تحذر من المخاطر على الطرق البرية بالنسبة للاجئين

د ب أ
نشر فى : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 2:30 م | آخر تحديث : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 2:30 م

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من المخاطر التي يتعرض لها لاجئون وهم على الطرق البرية من أجل الوصول إلى البحر المتوسط.

وقال المبعوث الخاص للمفوضية للوضع لمنطقة وسط البحر المتوسط فنسنت كوشتيل، لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، إن المفوضية تعتقد أن عدد الأشخاص الذين يموتون على الطرق البرية حتى يصلون إلى البحر المتوسط ربما يعادل ضعف عدد الأشخاص الذين يموتون في البحر المتوسط نفسه، على الأقل.

ولكنه أشار إلى أنه لا يمكن لأحد ذكر أرقام على وجه التحديد، مستدركا: "ولكنها مأساة".

يذكر أن المفوضية أعلنت في أكتوبر الماضي أن أكثر من ألف لاجئ غرقوا في مياه المتوسط خلال هذا العام.

وفي عام 2018، بلغ عدد الضحايا والمفقودين 2277 شخصا، بحسب المفوضية.

ونقلت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية عن المنظمة الدولية للهجرة أن الأسباب الرئيسية للموت على الطرق البرية بالنسبة لعام 2018، تمثلت في الحوادث المرورية، وتلتها حالات الموت عطشا، وجوعا، وكذلك التعرض لأعمال وحشية والإصابة بأمراض.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك