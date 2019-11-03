سول تدعو واشنطن إلى الاضطلاع بدور في تحسين العلاقات بين سول وطوكيو

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اجتمع مساعد وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، يون سون-جو مع نظيره الأمريكي ديفيد ستيلويل، على هامش القمة الـ35 لرابطة دول جنوب شرق (آسيان) المنعقدة في تايلاند، وتبادلا وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا الراهنة بين البلدين والعلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية واليابان.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأحد عن وزارة الخارجية في سول قولها إن يون سون-جو شرح جهود الحكومة الكورية الجنوبية لإيجاد حلول دبلوماسية منطقية من خلال الحوار، وذلك فيما يتعلق بالخلاف التجاري بين سول وطوكيو ودعا نظيره الأمريكي إلى أن تلعب الولايات المتحدة دورا ممكنا في عملية تحسين العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان.

وأضافت الوزارة أن الجانبين اتفقا على مواصلة الجهود لتحقيق ذلك.

من جانبها أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن الجانبين أكدا مجددا على أهمية التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.

وتابعت الوزارة أن سول وواشنطن اتفقتا على الحفاظ على التعاون الوثيق بين البلدين لتحقيق نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل نهائي ويمكن التحقق الكامل منه.

ومن المقرر أن يقوم ستيلويل بزيارة إلى كوريا الجنوبية تستمر 3 أيام، ابتداء من يوم 5 من الشهر الجاري.

ومن المنتظر أن يتبادل مساعد وزير الخارجية الأمريكي وجهات النظر مع كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين عن قضايا نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية والتحالف الكوري- الأمريكي والخلاف بين كوريا الجنوبية واليابان وغيرها.