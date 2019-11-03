مسؤول قبرصي يحمل تركيا مسؤوليات كبيرة تجاه قضية الأشخاص المفقودين

أكد المفوض الرئاسي القبرصي فوتيس فوتيو أن تركيا تتحمل مسؤوليات كبيرة تجاه قضية الأشخاص المفقودين في قبرص. وقال: إن الاستفزازات والتهديدات التركية يجب أن تنتهي من أجل تسهيل استئناف المفاوضات الجوهرية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها فوتيو خلال مراسم دفن أحد القبارصة اليونانيين الذي قُتل خلال الغزو التركي لقبرص عام 1974 وبقي مفقودا منذ تلك الفترة... وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" اليوم الأحد.

وأضاف فوتيو : هدفنا هو تحديد مصير جميع الأشخاص المفقودين...فضلا عن أن مسؤوليات تركيا بشأن هذه القضية كبيرة جدا، حيث أنها ترفض تقديم أدلة حول نقل الرفات من أماكن الدفن الأصلية إلى أماكن أخرى لا تزال مجهولة. وذلك من أجل إخفاء المسؤوليات عن عمليات الإعدام الجماعي لعدد كبير من مواطنينا الذين تم احتجازهم.

وأشار المفوض الرئاسي القبرصي إلى الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية للمشكلة القبرصية.. وقال : من الضروري إنهاء الاستفزازات والتهديدات التركية غير المقبولة من أجل تسهيل الطريق لاستئناف المفاوضات الجوهرية.

واختتم المفوض كلمته قائلاً، إن الهدف هو التوصل إلى تسوية للمشكلة القبرصية تتفق مع القانون الدولي ومبادئ الاتحاد الأوروبي ومكتسباته وقرارات الأمم المتحدة.

وقالت " سي إن إيه القبرصية"، إنه تم تقسيم جمهورية قبرص منذ عام 1974، عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال الثلث الشمالي للجزيرة. فيما تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى انسحاب القوات التركية واحترام وحدة أراضي جمهورية قبرص وسيادتها.

كما فشلت جولات متكررة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في تحقيق نتائج حتى الآن.

وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات في صيف عام 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري وانتهت دون التوصل إلى حل.