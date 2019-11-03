«جهاز تشغيل الشباب» بالمنيا يعلن عن قروض بفائدة 1% للمشروعات الشبابية

أعلن رئيس جهاز تشغيل الشباب بالمنيا، محمد حسين، عن قروض تصل إلى 20 ألف جنيه وبفائدة 1% فقط للشباب الراغب في إقامة مشروع خاص، مشيرا إلى أن ملتقيات التوظيف فرص حقيقية لإفادة الشباب، وأن العمل الحر والقطاع الخاص هما الهيكل الأساسي لزيادة الدخل لهؤلاء الشباب.

جاء ذلك خلال الملتقى الجماهيري الثاني بعنوان (الشباب وسوق العمل)، والذي ينظمه مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع مديرية القوى العاملة، بقاعة الهيئة الإنجيلية في قرية صفط اللبن التابعة لمركز المنيا.

من جهته، قال مسئول التوظيف بإحدى المصانع للملابس الجاهزة محمد الذكي إن هناك العديد من فرص العمل بمدينة المنيا الجديدة للفتيات بمرتب يبدأ من 1200 جنيه، بالإضافة إلى العديد من الفرص بالعاصمة الإدارية، وأكد أن مكتب العمل يسعى لتوفير فرص عمل للشباب وتدريبهم مهنيا.

وأكد الذكي أن هناك وظائف شاغره للشباب بمرتب يبدأ من 2500 كحد أدنى وتتعدى 3000 جنية في حالة العمل أوقات إضافية، بالإضافة إلى السكن بمدينة سكنية خاصة بالمصنع والتأمين الصحي والاجتماعي والتأمين على الحياة.

في سياق متصل، أعلن وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمنيا عن أسبوع القرى الأكثر احتياجاً المقرر تنظيمه بالتعاون بين كافة المؤسسات الحكومية لتقديم كافة الأنشطة والخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية بالمجان.