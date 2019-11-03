هيئة شؤون اللاجئين في ألمانيا تتوقع وصول 145 ألف طلب لجوء أولي حتى نهاية 2019

أعلنت الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين في ألمانيا، أنها تتوقع أن يبلغ إجمالي طلبات اللجوء الأولية التي تصل إليها هذا العام إلى ما يتراوح بين 140 ألف و145 ألف طلب.

وقال رئيس الهيئة هانز-إكارت زومر لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "لدينا حاليا نحو 110 ألف طلب لجوء أولي... اتوقع أن يصل لدينا حتى نهاية العام 140 ألف إلى 145 ألف طلب، أي أقل نوعا ما من عام 2018".

يذكر أنه تم تلقي 160 ألف طلب لجوء أولي تقريبا خلال العام الماضي.

وبحسب تصريحات زومر، يتم الاعتراف باللجوء في 34 إلى 38 بالمئة فقط من إجمالي الطلبات، وقال: "يعني ذلك أن نحو ثلثي الأشخاص الذين يأتون إلى ألمانيا ليس لديهم سبب لجوء".

وأضاف أنه يعتبر أن مؤسسته هيئة أمنية أيضا، مشيرا إلى أنه إذا توصل موظفو هيئته لمعلومات عن طريق التقييم المحتمل حاليا لهواتف جوالة ووسائط بيانات، سيمكنهم حينئذ تسليم هذه المعلومات للسلطات الأمنية من أجل تقييمها، وقال: "تحققت كثير من أوجه النجاح في مكافحة الإرهاب من خلال إشاراتنا".