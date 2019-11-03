محافظ البنك المركزي الكويتي يؤكد أهمية التدقيق الشرعي في ظل تغيرات القطاع المصرفي

أكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، أهمية التدقيق الشرعي في ظل التغييرات التي يشهدها القطاع المصرفي الإسلامي والصناعة المصرفية، مشيرا إلى أن المركزي يقوم بدراسة مدى توفر المدققين الشرعيين في السوق الكويتي وتأهيلهم العلمي والمهني.

وقال الهاشل، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، بمناسبة إطلاق الدورة الثانية من برنامج شهادة المدقق الشرعي ضمن برامج مبادرة "كفاءة"، أن الدراسة أكدت الحاجة إلى مزيد من الكوادر المؤهلة وكذلك حاجة الكوادر العاملة في المجال حاليا إلى مزيد من التأهيل وبالتالي ضرورة مضاعفة الجهود والمبادرات التي تسهم في رفع قدرات كوادر التدقيق الشرعي في الكويت.

وأشار إلى سعي المركزي نحو تطوير كوادر بشرية مؤهلة فنيا ومهنيا في أصول الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي على عمليات البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لرفد القطاع المصرفي والمالي في الكويت بالكفاءات المدربة والمؤهلة على أعلى المستويات.

ولفت إلى حرص المركزي أيضا على تنمية رأس المال البشري القادر على دفع الصناعة المصرفية في الكويت، مؤكدا ضرورة حرص الكوادر الوطنية على الاستمرار في اكتساب المعارف والمهارات وتطوير قدراتها والتحلي برؤية بعيدة ونظرة مستقبلية لترسيخ ريادة الكويت في العمل المصرفي الإسلامي.