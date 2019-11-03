أظهرت لقطات فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جنود بالجيش الإسرائيلي يطلقون النار على شاب فلسطيني أعزل، قرب القدس المحتلة، بعد أن أدار ظهره.

ونقلت فضائية «سكاي نيوز» عن "القناة 13" في التلفزيون الإسرائيلي، أن الحادثة وقعت قبل عام ونصف العام قرب حاجز الزعيم شرق القدس، بناء على معلومات قوة "حرس الحدود" التي تنتمي إليها المجندة، التي أطلقت النار على الفلسطيني الأعزل.

لكن الفيديو لم يظهر إلا قبل أيام، عندما أرسلت الجندية مقطع الفيديو إلى صديقها في رسالة طلبت فيها رأيه بشأن دقة تصويبها، ليرد صديقها قائلا: "لقد كنت رائعة في التصويب".

وأظهر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 26 ثانية، شابا فلسطينيا لا يشكل أي تهديد، وهو يرفع يديه، حاملا فيهما بطاقة هويته وحقيبة، بحسب ما ذكرت "القناة 13" من التلفزيون الإسرائيلي.

وخلال الفيديو يسمع عناصر القوة الإسرائلية، وهم يصرخون على الفلسطيني، باللغتين العبرية والعربية، قائلين "روّح" بالعامية الفلسطينية، أي اذهب من هنا، ولكن بمجرد استجابة الشاب الفلسطيني ليعود أدراجه من حيث أتى، أطلقت الجندية رصاصة عليه، مما أدى إلى وقوعه على الأرض، ولكن لم يتضح على الفور طبيعة الإصابة التي لحقت بالشاب الفلسطيني.

ووفقا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أعلنت قوة حرس الحدود الإسرائيلية إنه جرى تسريح المجندة من الخدمة فورا بعد الحادث، لكنها أعيدت إلى الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق من أجل إكمال خدمتها، فيما يتوقع أن تدين وزارة العدل الإسرائيلية المجندة بتهمة "سوء السلوك".