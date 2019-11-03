شركة الكهرباء الحكومية في زيمبابوي تحذر من زيادة قطع التيار اليوم

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حذرت شركة الكهرباء الحكومية في زيمبابوي من زيادة حالات قطع التيار اليوم الأحد، وذلك بعد أن خسرت 251 ميجاوات من إمدادات محطة هوانج للطاقة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن شركة "زيمبابوي إلكتريسيتي ترانسميشن ديستريبيوشن" القول في حسابها على تويتر: "لقد تعطلت ثلاث وحدات توليد الكهرباء في محطة هوانج للطاقة صباح اليوم".

وأشارت الشركة إلى أن "تخفيف الأحمال زاد حاليا بشكل كبير، ونطبق حاليا المرحلة الثانية" قطع الكهرباء في خارج المواعيد الطبيعية.

ويستمر قطع التيار في زيمبابوي بالفعل لما يصل إلى 18 ساعة يوميا، وتنفق الدولة 23 مليون دولار شهريا على استيراد الطاقة، وفقا للشركة المنظمة لشؤون الطاقة.