تواصل المشاورات الحزبية لتشكيل الحكومة النمساوية الجديدة

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واصل حزبا الشعب والخضر النمساوية اليوم الاحد مشاوراتهما لتشكيل الحكومة الجديدة فى البلاد برئاسة المستشار الفيدرالي الجديد سباستيان كورتس .

وجدد كل من كورتس وفيرنر كوجلر رئيس حزب الخضر فى تصريحات لهما عقب الاجتماع اليوم تأكيدهما على التحديات الخمس التى تواجه الحكومة الجديدة وهي تغير المناخ والركود الاقتصادي والهجرة والتعليم والشفافية.

وأشار رئيسا الحزبين الى أن أجواء الاجتماع كانت إيجابية وثقافة الحوار والتشاور المشترك كانت أيضا جيدة.

ونفى رئيس حزب الخضر وجود خلافات تتعلق بقضايا الهجرة واندماج المهاجرين وقبول اللاجئين مشيرا الى وجود مرونة من الجانبين ورغبة فى التوصل الى توافق وهناك تدارس للبدائل المتاحة فى التحالفات الحزبية لتشكيل الحكومة الجديدة .