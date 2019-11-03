5 سنوات مرت علي رحيل ملاك السينما مريم فخر الدين،فقد رحلت في 3 نوفمر 2014 عن عمر 81 عاما، ولدت فخر الدين في يناير 1933 لأب مصري وأم مجرية، لذلك اكتسبت جمالا أوروبيا أخاذاً ميزها عن نجمات جيلها، بداية مريم فخر الدين في السينما كانت من خلال صدفة صورتها التي نشرت في مجلة "إيماج"، والتي حصلت علي جائزة المسابقة كأجمل وجه، ليتم ترشيحها لتقف أمام محمود المليجي بأول أدوراها بفيلم "ليلة غرام" الذي عرض في 1951 للمخرج أحمد بدرخان.

وعندما اتخذت الأعمال الأدبية لكبار كتاب الخمسينات والستينات مسار السينما، كانت مريم فخر الدين وجها مميزا ومناسبا لتحويل السطور الأدبية لمشاهد خالدة في ذهن الجمهور.

وفي ذكرى رحيلها نتذكر بعض الشخصيات الأدبية التي قدمتها فخر الدين في التقرير التالي:

1- الأميرة إنجي

أحد أشهر أدوار مريم فخر الدين على الشاشة دور الأميرة إنجي بفيلم طرد قلبي" الذي عرض في 1957؛ فالشخصية التي رسمها يوسف السباعي في روايته، والتي كانت تعبر عن الصراع بين الطبقات في فترة ماقبل ثورة يوليو، جسدتها فخر الدين ببراعة كبيرة، جعلتها خالدة في ذاكرة السينما وأذهان المشاهدين، في ابتسامات لطيفة لعلي، لخصت التعبير عن سطور السباعي التي وصفت المشاعر التي حملتها إنجي، مشاعر عبرت عن تجاوزها الفوارق الطبقية، ومحاولات لاقناع علي بأن لا شيء يمكن أن يقف عائقا أمام حبهما.

وشارك النجمة مريم فخر الدين بطولة الفيلم كل من: شكري سرحان، وحسين رياض، وصلاح ذوالفقار وأخرجه عز الدين ذو الفقار.

2- صفية

عن رواية "لا أنام" للكاتب الكبير احسان عبد القدوس، عرض فيلم "لا أنام" عام 1957، من بطولة سيدة الشاشة فاتن حمامة، العمل الذي يجسد صراعا داخليا للشخصية الأساسية في الفيلم "نادية"، والتي توقع بالعديد من الضحايا في طريقها وتؤذيهم ليس لأسباب لا تعرفها، ثم تندم بعد ذلك ندما يمنعها من النوم، مريم فخر الدين بشخصية زوجة والد نادية، وكانت أحد ضحايا نادية، فمجرد أن يتوزج والده تشعر بأن اهتمام والدها تجاهها قد قل، وأنها لم تعد سيدة المنزل كما كانت، لتدبر خطة للتخلص من صفية، بإبلاغ والده بأن زوجته على علاقة بعمه، تجعل والدها ينفصل عن صفية!.

3- وفية

رواية " البنات والصيف" للكاتب إحسان عبد القدوس، كان لمريم فخر الدين نصيب بتجسيد بطولة أحد الحكايات الثلاثة التي شملتها الرواية، فالحكاية الأولي التي أخرجها عز الدين ذو الفقار، تحدثت عن الزوجة المخدوعة "وفية" التي يخدعها صديق زوجها، وتحاول أن تبتعد عنه وتلفت نظر زوجها،لكن زوجها لايلق بالا ويثق بصديقه ثقة متناهية ،شارك مريم الدين البطولة الفنان كمال الشناوي وعادل خيري.

4-جيهان

عن أحد أمراء عصر ماقبل ثورة يوليو، قدم فارس السينما أحمد مظهر شخصية "الأمير شوكت" فيلم الأيدي الناعمة الذي عرض في 1963 المقتبس عن رواية للكاتب توفيق الحكيم، وتحكي أحداثه عن أحد الأمراء عاطل عن العمل، ويعيش علي ما تبقي من أملاك عائلته، وله 3 بنات يحاولن تغيير شخصيته، وقدمت مريم فخر الدين شخصية الابنة الصغري جيهان، والتي تقوم برسم اللوحات وبيعها، وتربطها في أحداث الفيلم قصة حب بالدكتور محمود الذي حاول أيضا أن يغير من شخصية الأب المتغطرس والكسول!