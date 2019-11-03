«الإسكان والمرافق»: لدينا خطة كبيرة وطموحة للغاية بخصوص تحلية المياه

قال الدكتور إسماعيل سيد، مساعد وزير الإسكان للمرافق، إن وزارة الإسكان قامت خلال السنوات الماضية بالعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، ولإيجاد بدائل للمياه في المحافظات الساحلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن الوزارة وضعت في هذا السياق خطة كبيرة وطموحة للغاية، من أجل تحلية المياه، معقبًا أن إجمالى كمية المياة المحلاة في مصر منذ نحو 5 سنوات لم تكن تتعدى 80 ألف متر مكعب في اليوم.

وتابع أن هناك نحو 63 محطة تحلية للمياه، بإجمالي طاقة 800 ألف متر مكعب في اليوم، في محافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس.

وأردف أنه يجري حاليًا تنفيذ 19 محطة تحلية في 6 محافظات، بإجمالي طاقة إجمالية تبلغ 375 متر مكعب يوميًا.