رئيس وزراء فيتنام يعرب عن تعازيه لأسر ضحايا شاحنة «اسيكس»

أعرب رئيس الوزراء الفيتنامي، نجوين شوان فوك، اليوم الأحد، عن تعازيه لأسر ضحايا شاحنة "اسيكس"، بعدما قالت الشرطة البريطانية إنه يُعتقد أن جميع الضحايا فيتناميون.

ودعا فوك، الذى يشارك حاليا في القمة الـ35 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بانكوك عاصمة تايلاند، وزارة الشؤون الخارجية في هانوي إلى إرسال وفود إلى لندن، للتعاون مع السلطات البريطانية، وتسوية أي أمور ذات صلة بالحادث، وفقا للموقع الرسمي للحكومة الفيتنامية.

وأعرب جاريث وورد، السفير البريطاني لدى فيتنام، عن تعاطفه من خلال مقطع فيديو نشره على حساب السفارة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وقال وورد: "كأب وشقيق وزوج وابن، لا يمكنني أن اتخيل كيف يكون الشعور بفقدان أحبائك بهذه الطريقة وبعيدا عن الوطن".

وعثرت الشرطة البريطانية على عشرات الجثث داخل شاحنة حاويات يوم 23 أكتوبر الماضي في مقاطعة "اسيكس"، جنوب شرق إنجلترا، وأشارت آنذاك إلى أن جميع الضحايا من المهاجرين الصينيين.

ولكن الشرطة عادت وذكرت في بيان صدر في وقت متأخر أمس الأول الجمعة، أنه يُعتقد الآن أن جميع الضحايا الـ39 من فيتنام.

ومنذ ذلك الحين، تلقت عائلات الضحايا اتصالات هاتفية من السلطات البريطانية تؤكد أن أفراد أسرهم المفقودين بين القتلى.

وقال نجوين دينه جيا، الذي كان يعتقد أن ابنه المفقود كان بين الضحايا، لصحيفة "فيتنام اكسبريس" المحلية: "منذ اختفائه، فكرت عائلتي في احتمال وفاته، على الأرجح، ولكن الليلة الماضية، بعد تلقي الإعلان الرسمي، أصابنا انهيار".

وكانت تقارير إعلامية محلية أفادت بأن ما يصل إلى 28 عائلة أبلغت عن فقدان أقارب لها في مقاطعتي "ها تينه" و"نج آن" الفيتناميتين.