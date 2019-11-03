 البحرين وسويسرا تبحثان التعاون في مجالات المشاريع والخدمات الإسكانية - بوابة الشروق
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البحرين وسويسرا تبحثان التعاون في مجالات المشاريع والخدمات الإسكانية

علم البحرين
علم البحرين
أ ش أ
نشر فى : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 4:57 م | آخر تحديث : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 4:57 م

بحث وزير الإسكان البحريني باسم بن يعقوب الحمر، اليوم الأحد، مع القنصل الفخري للاتحاد السويسري لدى البحرين همبرت فنسنت بويمي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال المشاريع والخدمات الإسكانية بين البلدين.

وأشاد وزير الإسكان البحريني، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)- بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور ورقي، كما استعرض سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال المشاريع والخدمات الإسكانية، ومدى إمكانية الاستفادة من الخبرات السويسرية في مجالات التعاون؛ لما تتمتع به من تجارب ثرية وسمعة عالمية في هذه المجالات.


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