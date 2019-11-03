نقابة القضاة بالجزئر تندد بفض احتجاج بالقوةوتطالب برحيل وزير العدل

ندّدت اليوم الأحد، النّقابة الجزائرية للقضاة بما وصفته بـاستخدام القوة لفض احتجاج قضاة في وهران /600 كلم شرق العاصمة/.

وفي البيان الصحفي الصّادر عن النّقابة، فقد سبّب تدخل قوات مكافحة الشّغب " جروحا متفاوتة الخطورة لعدد من القضاة، الأمر الذي يشكل انتهاكا فاضحا لحرمة المباني القضائية المقررة في المواثيق والأعراف الدولية وقت السّلم والحرب، مع الإشارة إلى أن ما حدث اليوم يناقض الخطابات الرّسمية للوزارة الزاعمة للحوار".

وأضافت "تعلم النّقابة الوطنية للقضاة الرأي العام الوطني بقطع جميع مساعي الوساطة والحوار الرّامية لحل الأزمة وأنّها لن تستأنفها إلا بعد رحيل الوزير الحالي ".

كانت عناصر من قوات الامن قد اقتحمت مقر مجلس قضاء وهران صبيحة اليوم الأحد، لفض احتجاج القضاة وفتح المكاتب المغلقة.

ورفع القضاة المتظاهرون مطالب صبت في مجملها في مطلب "استقلالية القضاء"، حسب ما أظهرته فيديوهات صورها القضاة للحظة اقتحام مقر المجلس ومحاولة فض الاحتجاج بالقوة.

وكانت النقابة الجزائرية للقضاة، قد دعت بداية الأسبوع الماضي، إلى الدخول في إضراب مفتوح بعدما اعتبروا حركة 3000قاضي اتخذتها وزارة العدل، مجحفة وغير قانونية .