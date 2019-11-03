 هزة أرضية بقوة 3.5 في الجنوب اللبناني - بوابة الشروق
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هزة أرضية بقوة 3.5 في الجنوب اللبناني

واس
نشر فى : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 12:23 ص | آخر تحديث : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 12:23 ص

شعر أهالي مدينة بنت جبيل الجنوبية اللبنانية وجوارها بهزّة أرضية خفيفة.

وأفاد المركز الوطني للجيوفيزياء في لبنان التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بأنّ الهزة التي شعر بها أبناء الجنوب مصدرها بحيرة طبريا في الأراضي المحتلة، وهي بقوة 3.5 على مقياس ريختر.

وأكّدت مديرة المركز مارلين براكس أن الهزة الأرضية حصلت خارج لبنان في بحيرة طبريا وليست لها ارتدادات، مشيرة إلى أنّ الهزة طبيعية كالتي تحصل في لبنان ولكن بسبب قوتها شعر بها المواطنون في الجنوب بالمناطق الحدودية كبنت جبيل، شددت على أنها هزة اعتيادية لا توحي بأنه من الممكن حصول ترددات معينة أو عدم حصولها.


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