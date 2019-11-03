الجيش الليبى يدمر 12 آلية للميليشيات قرب حدود تونس

أعلن الجيش الوطنى الليبى أن قواته الجوية استهدفت، أمس الأول، معسكر «شهوب» فى المنطقة الواقعة بين رقدالين وزلطن بطريق العسة غرب ليبيا، وعلى بعد أقل من 50 كلم من الحدود التونسية.

وأوضح المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبى أن ضربات سلاح الجو بمعسكر «شهوب» طالت تجمعا لرتل كامل من الميليشيات، ما أسفر عن تدمير أكثر من 12 آلية مسلحة ودبابتين.

فى غضون ذلك، نفذ سلاح الجو غارات جوية على مواقع الميليشيات فى عدة محاور بالعاصمة طرابلس وبالتحديد فى عين زارة ومشروع الموز وكوبرى الفروسية، بينما تستمر المواجهات العسكرية على الأرض بين الجانبين، وسط تقدمات ميدانية لقوات الجيش، خصوصا فى المحاور الجنوبية للعاصمة، وفقا لموقع «العربية.نت» الإخبارى.

كان الجيش الليبى أعلن منذ أيام أن قواته الجوية نفذت غارات جوية على مواقع متفرقة بالكلية الجوية بمصراتة، دمر خلالها قاعدة تستخدم فى تجهيز وتخزين الطائرات بدون طيار «درونز».

وأوضح الجيش، فى بيان حينها، أن المخابرات التابعة له رصدت أماكن متفرقة فى الكلية الجوية بمصراتة تستخدم فى تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة، قام سلاح الجو بالتعامل مع هذا التهديد، حيث أقلعت الطائرات من عدة قواعد واستهدفت المواقع فى نفس الوقت ودمرتها، مشيرا إلى أن هذه الغارات حققت أهدافها بكل دقة ودمرت المرافق المستخدمة بنسبة 100%، وعادت لقواعدها سالمة.