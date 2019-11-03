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تشارك السفيرة د. نميرة نجم المستشار القانوني لمنظمة الاتحاد الأفريقي على رأس وفد من مكتبها في اجتماعات الخلوة للجنة الميزانية المنبثقة عن لجنة المندوبين الدائمين للدول أعضاء الاتحاد الأفريقي التي تنطلق غدا الإثنين بنيروبي.

وتناقش الاجتماعات البدء في الخطوات العملية لتنفيذ مشروعي تعديلات القواعد المالية التي تحكم المنظمة، وقواعد الموظفين التي تنظم العلاقة بين موظفي المفوضية والاتحاد في إطار خطة الإصلاح التنفيذي لهياكل المنظمة.

كما ستتضمن اجتماعات اللجنة الانتهاء من القراءة الأولى للقواعد قبل طرحها على أجهزة الاتحاد العليا لاتخاذ قرار نهائي بشأنها وأعتمدها لتدخل حيز التنفيذ.

ويرأس اللجنة السفير لازار مكياس صافو المندوب الدائم للكونغو لدى الاتحاد الافوتشمل عضويتها كافة الدول الأعضاء.