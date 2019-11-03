يعرف عن البريطانيون حبهم وعشقهم لشرب الشاي، فهم يشربون ما يقارب 60 مليار كوب منه سنويا، حتى بات يعد جزءا أصيلا من الثقافة الإنجليزية، وهو ما جسدته سيدة بريطانية تدعى "تينا واتسون"، توفيت بالأمس في مدينة ليستر بإنجلترا، حيث أوصت ابنتها بدفنها في تابوت يحمل ماركة الشاي المفضلة لها، والتي كانت تشرب منها نحو 40 كوبًا يوميًا.

وذكرت صحيفة "ليستر ميركوري" المحلية، أن واتسون التي توفيت نتيجة قصور على مستوى القلب، حيث إنها كانت تحمل حبا شديدا للشاي طوال حياتها، وكانت واضحة في وصيتها لابنتها بشأن الجنازة التي ستقام لها حيث طلبت أن تدفن في تابوت يحل علامة شاي Typhoo (ماركة شاي إنجليزية تعني "الطبيب" باللغة الصينية).

وبحسب صحيفة "دايلي ميرور" البريطانية، قالت ابنتها "ديبس دونوفان": " إنه مثالي بالنسبة لأمي، التي كانت تمتلك حسًا عاليًا من الدعابة، وتشرب حوالي 30 إلى 40 كوبًا من الشاي يوميًا، لقد أحبت وجود فنجان الشاي في يدها.

وأضافت دونوفان: "لقد تحدثنا عن نعشها بعد جنازة زوجي بيتر قبل 4 أعوام، حين ردت بدون تفكير:" أريد أن أُدفن في تابوت يشبه صندوقًا لأكياس شاي عملاق".

وتابعت: "انفجرت ضاحكة وقلت لها: ويجب أيضا أن يكون "Typhoo"، لكنها قالت إنها جادة جدا بشأن التابوت، ولذا كان لابد من تحقيق ذلك".

وتحقق طلبها النهائي الغريب من قبل مدير الجنازات بول بندر، الذي قال: "كان هذا أحد أكثر طلباتنا غير العادية، لكننا سعداء بأن نكون قادرين على تحقيق ذلك، لقد تواصلت مع الرجل الذي يساعدنا في صناعة التوابيت، فمن الجيد دائمًا أن يحصل العميل على ما يريده."

وفي وداعهم النهائي في مقبرة Gilroes في ليستر، قالت عائلتها وأصدقاء من عشاق الشاي، إنه على الرغم من أنها استطاعت الإبقاء على روح الدعابة والسخرية اللاذعة حتى النهاية، إلا أن تينا لم تحيا حياة سهلة، حيث تم تشخيص إصابتها بالسرطان لمرتين في حياتها، وفقدت ساقيها الاثنتين، لكنها لم تسمح لأي شيء أن يعيقها عن الضحك، لقد رأت دائمًا الجانب المضحك من الأشياء حتى عندما لا يكون.