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صحيفة أردنية: التعديل الحكومي يصل أمتاره الأخيرة

د ب أ
نشر فى : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 1:26 م | آخر تحديث : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 1:26 م

رجحت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أنه "انتهى" من إعداد قائمة الداخلين والخارجين من حكومته، في مسعى لإنجاز تعديل وزاري قبيل انعقاد الدورة العادية الرابعة والأخيرة من عمر مجلس الأمة الثامن عشر، والتي من المزمع عقدها يوم الأحد المقبل.

ونقلت صحيفة "الغد" الأرنية عن المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، القول إن الرزاز أنهى عملية تقييم أداء وزرائه، متوقعة أن يطال التعديل ما بين ثمانية إلى تسعة حقائب وزارية.

وأضافت المصادر أنه لا يُستبعد أن يستعين الرزاز، من خلال التعديل المرتقب، بعدد من الوزراء السابقين، ذوي الخلفيات الاقتصادية والخدمية، في المناصب التي لم تشهد تقدما خلال الفترة الماضية.

وسيكون هذا التعديل هو الرابع الذي يدخله الرزاز على حكومته.


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