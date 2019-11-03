استطلاع: تراجع تأييد الألمان لاتحاد ميركل وحزب الخضر

كشف استطلاع حديث للرأي في ألمانيا تراجع تأييد المواطنين للاتحاد المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وكذلك لحزب الخضر الألماني بنسبة نقطتين مئويتين لكل منهما.

وجاء في استطلاع "زونتاج ترند" (اتجاه الأحد) الذي يجريه معهد "إمنيد" لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد أن تأييد المواطنين للاتحاد المسيحي، الشريك بالائتلاف الحاكم تراجع إلى 27 بالمئة، وبالنسبة لحزب الخضر تراجع إلى 18 بالمئة.

تجدر الإشارة إلى أنه لأول مرة منذ شهر مايو الماضي، ينخفض تأييد المواطنين لحزب الخضر إلى أقل من 20 بالمئة.

وفي المقابل، زادت نسبة تأييد المواطنين للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم، إلى 16 بالمئة، وزاد التأييد لحزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض إلى 15 بالمئة، والحزب الديمقراطي الحر إلى 9 بالمئة، فيما ظل حزب اليسار المعارض عند نسبة 9 بالمئة.

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم الاشتراكيين الديمقراطيين، والاتحاد المسيحي المكون من حزب ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.يشار إلى أن استطلاع معهد "إمنيد" شمل 1920 شخصا وتم إجراؤه خلال الفترة الزمنية بين 24 و30 أكتوبر الماضي.