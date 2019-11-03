سمية الخشاب عن اتهامها بإصدار شيكا بدون رصيد لعمرو سعد: متعودة على الأخبار الغريبة

علقت الفنانة سمية الخشاب، على خبر حبسها 3 أعوام لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد للفنان عمرو سعد، قائلة: «عادي.. ما أنا متعودة على الأخبار الغريبة من الناس الغريبة، لو طلع العيب من أهل العيب ميبقاش عيب».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس السبت، أن الشيك كان «تخليص حسابات» ما بين الطرفين، لافتة إلى أنها أخبرت طليقها بالانتظار لحين عودتها من الخارج بسبب عدم امتلاكها رصيدًا يكفي لتسديد المبلغ الموقع بالشيك، بحسب ما قالت.

وأشارت إلى أنها لم تعلم بقيام عمرو سعد برفع قضية بالمحكمة، مشيرة إلى قيامه بإرسال رسائل صوتية إلى وسطاء بينهما يخبرهم فيها بأن المحامي هو من قام برفع القضية وأنه لا يعلم بقيامه لذلك، على حد ذكرها.

وأوضحت أن إصدار الشيك جاء بشهادة بعض الأشخاص الذين أخبروها بضرورة العمل اتفاق ما بينها وبينه للتخلص من المشاكل التي تحيط بها، لافتة إلى أنها كانت ستوقع عقدًا بالتنازل عن حقوقها الشرعية من النفقة والمتعة والمؤخر احترامًا لأولاده وأمه المريضة، لكنها سافرت قبل التوقيع، بحسب روايتها.

وأردفت: «كان عايز يمضيني إني مليش أي حقوق شرعية، الحمد لله إني ممضتش.. استنى وشوف هعمل إيه أنا هاخد كل حقوقي ومش هتنازل ربنا بيديني درس إن الطيبة الزيادة عن اللزوم متنفعش».

وقضت محكمة جنح الدقي، أمس السبت، بمعاقبة الفنانة سمية الخشاب، غيابيا بالحبس لمدة 3 سنوات، في قضية شيك دون رصيد مقامة من طليقها الفنان أحمد سعد، حملت رقم 17590 لسنة 2019، وشمل الحكم إلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم.