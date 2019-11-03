محافظ أسيوط يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على الدور الذي توليه الدولة في الاهتمام بتطوير وتنمية الصعيد وإقامة مشروعات البنية التحتية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشيرًا إلى تضافر جميع جهود المحافظة لإقامة مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة؛ للعمل على الارتقاء بالمنظومة وتفعيل دور المشاركة المجتمعية من قبل المؤسسات والجمعيات الأهلية في العمل على إنجاح المنظومة.

ووجه المحافظ، الجهات من إدارة المخلفات الصلبة والبرنامج الوطني ورؤساء المراكز والأحياء، بسرعة الانتهاء من مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة حسب الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

وشدد محافظ أسيوط على الإدارة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء بشن الحملات اليومية ورفع وإزالة كل أكوام القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين العامة؛ لإظهار المحافظة بصورة جمالية لائقة، مؤكدًا على دور المشاركة الإيجابية من قبل المؤسسات والجمعيات الأهلية وتفعيل دور المبادرات المجتمعية وعقد الندوات التثقيفية للمواطنين لزيادة الوعي البيئي لديهم وتوعيتهم بالطرق السليمة للتخلص من المخلفات.

وفي هذا الإطار، نسقت إدارة المخلفات الصلبة مع البرنامج الوطني بأسيوط، لتنفيذ زيارة ميدانية لمواقع مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة، تم خلالها أعمال الدراسات الجيوتقنية لتلك المواقع.

وأوضح رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بأسيوط، أنه تتضافر جهود المحافظة للعمل على سرعة الانتهاء من مشروعات البنية التحتية الخاصة بالمنظومة حسب الخطة الاستثمارية، مشيرا إلى أن الإدارة نسقت مع البرنامج الوطني للقيام بزيارة ميدانية لمواقع مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة، تم خلالها تنفيذ الدراسات الجيوتقنية لتلك المواقع، شملت الوقوف على الموقع الجديد المختار لإنشاء مصنع تدوير عليه لخدمة مركز ومدينة أسيوط، وذلك بالطريق الصحراوي الغربي، وزيارة موقع مصنع الفرز بالمنشأة الكبرى بمركز القوصية، وتم معاينة موقع التوسعات للمصنع وتحديد الإحداثيات لموقع الاختبارات "الجلسات" وتحديد العلامات اللازمة لهم.

ولفت إلى أن فريق العمل المختص سيقوم بتوفير المعدات والأدوات اللازمة لتنفيذ الأعمال والاختبارات المطلوبة خلال الأيام المقلبة.