 العاصفة «إيميلي» تحرم نحو 100 ألف أسرة من الكهرباء جنوب غربي فرنسا - بوابة الشروق
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العاصفة «إيميلي» تحرم نحو 100 ألف أسرة من الكهرباء جنوب غربي فرنسا

أ ش أ
نشر فى : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 4:12 م | آخر تحديث : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 4:12 م

أعلنت شركة "إينيديس" المشغلة لشبكة توزيع الكهرباء الفرنسية أن نحو 100 ألف أسرة حرمت من الكهرباء صباح اليوم الأحد، في جنوب غربي فرنسا؛ وذلك نتيجة لهطول الأمطار بغزارة وهبوب الرياح الشديدة بسبب العاصفة "إيميلي".

وقالت الشركة - حسبما ذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم الأحد: "إن الإدارات الرئيسة المعنية التي ضربت من العاصفة، هي (بيرينيه أتلانتيك، ولاندز، وجيروند، ودوردوني)".

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية قد حذرت منذ يومين من العاصفة "إيميلي"، قائلة إنها ستضرب ساحل المحيط الأطلسي فجر السبت وتستمر حتى الأحد.


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