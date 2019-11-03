البرلمان يرجئ تمرير قرار الطوارئ لحين وصول مدبولي

أعلن مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم، إرجاء فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، لحين وصول رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لعرض القرار على المجلس.

وقد تلا مقرر الجلسة قرار رئيس الجمهورية، على الجلسة العامة، إلا أنه تم تأجيل المناقشة لحين وصول رئيس الحكومة، حيث أوضح الدكتور علي عبد العال، أن رئيس مجلس الوزراء، مرتبط بموعد وسيحضر للمجلس.

شمل القرار 5 مواد، وجاء في المادة الأولى، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية. وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. ونصت المادة الرابعة، يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

وختامًا، في المادة الخامسة، ينشر القرار في الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية في 26 أكتوبر 2019.