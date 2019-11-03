احتراق خيمة سيرك في ضواحي باريس بعد اشتباكات بين شباب وأفراد الشرطة

قال مسؤول محلي فرنسي، اليوم الأحد، إن الاشتباكات المستمرة بين أسابيع بين شباب وقوات الشرطة في ضواحي غرب باريس أدت لاحتراق خيمة سيرك.

وقالت كاثرين ارينو عمدة منطقة شانتيلو ليه فين لشبكة "بي اف ام تي في" إن النيران اندلعت في الخيمة الضخمة، و"تدمرت بالكامل".

وأضافت أن احتراق الخيمة لم يكن بالصدفة، حيث إن المنطقة شهدت اشتباكات ليلة مساء أمس السبت.

واتهمت الشباب بارتكاب أعمال تخريب خلال الأسابيع الماضية وعنف ضد أفراد الشرطة.

ووصف وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أعمال العنف" بالجبانة والغبية" مضيفا أنه على ثقة تامة في قوات الشرطة.

وعلى بعد كيلومترات قليلة غربا فى "مانت لا جولي" تردد أن رجال الشرطة تعرضوا للهجوم على يد عشرات الشباب. كما أن مناطق أخرى على مشارف العاصمة شهدت اشتباكات مماثلة.