إسكان الصحفيين: المجلس وافق على طرح 200 وحدة سكنية تابعة للأوقاف بعدة مناطق

قال محمد سعد عبد الحفيظ رئيس لجنة الإسكان بمجلس نقابة الصحفيين إن المجلس أقر خلال اجتماعه الأخير استكمال مشروع مدينة الصحفيين بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد استرداد قطعة الأرض الثانية البالغة مساحتها 30,9 فدان بموجب خطاب من هيئة المجتمعات العمرانية إثر نجاح النقيب في تفاوضه مع الحكومة لاستعادتها، فضلًا عن طرح 200 وحدة سكنية تابعة للأوقاف بعدة مناطق.

وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين قد أعلن قبل أسبوع عن موافقة وزارة الإسكان على إعادة تخصيص قطعة الأرض رقم (E/4) بمساحة 30,9 فدان بمدينة حدائق أكتوبر كمشروع عمراني متكامل، لنقابة الصحفيين، بعد سحبها سابقا بسبب عدم وفاء النقابة بشروط الشراء والبناء عليها.

وأوضح عبد الحفيظ، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن النقابة ستسدد 15٪‏ من ثمن الأرض بعد إعادة تسعيرها، على أن يتم استكمال فارق السعر من ميزانية النقابة لحين الحصول عليه من الحاجزين، منوها بأن المجلس اتفق على المضي قدما هذا الأسبوع في سداد مقدم قطعة الأرض المتبقية بالسعر الجديد.

وأشار إلى أن النقابة سددت من ميزانيتها حوالي 27 مليون جنيه من ثمن الأرض، وأن مقدم قطعة الأرض المتبقية بعد التسعير يصل إلى حوالي 46 مليون جنيه، سيتم سداد قيمتها من ميزانية النقابة ومن الحاجزين القدامى ومن سينضمون إليهم بعد الإعلان عن بدء الجهة المنفذة في المشروع.

من ناحية أخرى، أعلن عبد الحفيظ أن مجلس النقابة قرر أيضا أن يرسل هذا الأسبوع خطابا يفيد بموافقته على العرض المبدئي من وزارة الأوقاف بتوفير عدد من الوحدات للصحفيين يبلغ عددها حوالي مائتي وحدة في مناطق مدينة بدر وقليوب والسادس من أكتوبر وحدائق القبة، لترسل الوزارة بدورها إعلانا بتفاصيل الوحدات ومساحاتها وأسعارها.

وأضاف أن الوحدات التابعة للأوقاف في بدر وقليوب كاملة التشطيب، وأن سعر الوحدات مختلف بحسب الموقع، مشيرا إلى أن أسعار الوحدات بمدينة السادس من أكتوبر هي الأعلى، وهي نصف تشطيب.

وأشار إلى أن النقابة تنتظر إعلان وزارة الإسكان مجددا عن توفير وحدات الإسكان الاجتماعي، وأن التفاوض سيبدأ قريبا مع الوزارة على توفير عدد من وحدات دار مصر وسكن مصر وجنة للصحفيين وفق شروط ميسرة.