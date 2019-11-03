 إمين يواصل التألق على ملعبه ويفوز على فيتيسه آرنهيم في الدوري الهولندي - بوابة الشروق
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إمين يواصل التألق على ملعبه ويفوز على فيتيسه آرنهيم في الدوري الهولندي

د ب أ
نشر فى : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 3:30 م | آخر تحديث : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 3:30 م

واصل إمين انتصاراته في المباريات التي يخوضها على ملعبه وتغلب على فيتيسه آرنهيم 2 / 1 اليوم الأحد في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الهولندي لكرة القدم.

ورفع إمين رصيده إلى 13 نقطة لكنه ظل في المركز الثالث عشر بجدول المسابقة علما بأنه حقق اليوم الفوز الثالث على التوالي في المباريات التي يخوضها على ملعبه بالبطولة.

وعمق إمين كبوة فيتيسه آرنهيم الذي مني بالهزيمة الثانية على التوالي وتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الرابع.

وتقدم إمين بهدفين مبكرين سجلهما مايكل دي لييو ونيكولاي لارسن في الدقيقتين 11 و22 ورد الضيوف بهدف سجله نوها ديكو في الدقيقة 33 .


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