مسؤول عراقي: المدارس والجامعات بالأنبار لم تشهد أي اعتصامات أو تظاهرات

أكد المسؤول بالحكومة العراقية داود الدليمي، اليوم الأحد، أن مدارس محافظة الأنبار لم تشهد أي عملية اعتصام أو إضراب عن العمل.

وقال الدليمي، في تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية، إن "كافة مدارس الأنبار لم تشهد أي عملية اعتصام أو إضراب عن العمل"، نافيا الأنباء التي وردت عن قيام بعض كليات وجامعات الأنبار بتنظيم اعتصامات أوتظاهرات".

وأضاف أن "هناك متابعة من الحكومة المحلية العراقية لتنسيق سير العمل ومحاسبة كل من يتغيب عن مهام عمله من الكوادر التعليمية".

وتشهد معظم مدن العراق منذ مطلع الشهر الماضي تظاهرات احتجاجية تنادي بـ"حقوق مشروعة"، تخللتها أعمال عنف أودت بحياة أكثر من 200 وإصابة المئات.